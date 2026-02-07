Ieri sera, le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 hanno attirato l’attenzione degli italiani. La cerimonia di apertura trasmessa su Rai1 ha registrato circa 9 milioni di spettatori, confermando il grande interesse per l’evento. Il prime time si è concentrato tutto su questa cerimonia, che ha acceso i riflettori sulla sfida tra le nazioni e le emozioni delle prime gare. La serata ha dimostrato ancora una volta come le Olimpiadi riescano a coinvolgere il pubblico di casa.

Ieri sera, venerdì 6 febbraio 2026, la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 su Rai1 ha conquistato 9.272.000 spettatori, pari al 46,2% di share, dalle 20:02 alle 23:30. Su Canale5, il film Io Sono Farah ha raccolto 1.873.000 spettatori con il 12% di share. Su Rai2, Nessuno può scaricare mia figlia ha interessato 433.000 spettatori (2,2%). Su Italia1, Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ha totalizzato 796.000 spettatori e il 5,2%. Su Rai3, dopo la presentazione (343.000 spettatori – 1,6%), Un Giorno in Pretura ha raggiunto 308.000 spettatori (1,6%). Su Rete4, la presentazione ha raccolto 876.

© Tivvusia.com - Ascolti TV venerdì 6 febbraio 2026: Olimpiadi Milano-Cortina dominano il prime time

La serata di venerdì 6 febbraio 2026 ha registrato ascolti record.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha attirato milioni di spettatori su Rai 1, dove è stato trasmesso venerdì sera.

