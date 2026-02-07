Ascolti tv 6 febbraio | chi ha vinto tra la cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Io sono Farah i dati de La ruota

Questa sera, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 su Rai1 ha sfidato la soap turca Io sono Farah su Canale5. Alla fine, lo share ha premiato la cerimonia, vista da milioni di italiani, lasciando la soap un passo indietro. È stata una serata di sfida tra due eventi molto diversi, che hanno catturato l’attenzione del pubblico in modo opposto.

Chi ha vinto tra la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina 2026 proposta da Rai1 e la soap turca Io sono Farah trasmessa da Canale5. In access prime time, La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Il programma Affari tuoi non è andato in onda. Tutti i dati Auditel di ieri venerdì 6 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ecco i dati sugli ascolti tv di martedì 13 gennaio 2026.

ALLARME ROSSO per Striscia La Notizia! Gli Ascolti del programma di Antonio Ricci continuano a crollare. Ieri 5 febbraio addirittura il 10.98% di share pari a 1,7mln di spettatori. AIUTO! facebook

#AscoltiTV | Giovedì 5 Febbraio 2026. #DonMatteo senza rivali (23.2%), tonfo #Striscia (11%), benissimo #AtalantaJuventus (16.3%). De Martino (22.4%) sopra Scotti (22.2%) Tutti i dati x.com