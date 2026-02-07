Ascolti tv 6 febbraio 2026 | Cerimonia Olimpiadi Milano Cortina Io sono Farah Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Venerdì sera gli ascolti tv si sono divisi tra la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina e il talent “Io sono Farah”. Rai1 ha trasmesso la cerimonia, attirando un grande pubblico, mentre Canale 5 ha puntato su “Io sono Farah”. La sfida tra i due programmi ha tenuto alta l’attenzione degli spettatori, con numeri ancora da definire.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.