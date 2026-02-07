Ascolti tv 6 febbraio 2026 | Cerimonia Olimpiadi Milano Cortina Io sono Farah Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Venerdì sera gli ascolti tv si sono divisi tra la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina e il talent “Io sono Farah”. Rai1 ha trasmesso la cerimonia, attirando un grande pubblico, mentre Canale 5 ha puntato su “Io sono Farah”. La sfida tra i due programmi ha tenuto alta l’attenzione degli spettatori, con numeri ancora da definire.
Ascolti tv venerdì 6 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Cerimonia di apertura Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 ” contro “ Io sono Farah ”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 6 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Cerimonia di apertura Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 vs Io sono Farah. Auditel ieri sera, 6 febbraio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Cerimonia di apertura Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026” contro “Io sono Farah”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
