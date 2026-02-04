Ascolti tv 3 febbraio 2026 | L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro Io sono Farah Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Nella serata di martedì 3 febbraio 2026, la televisione italiana ha visto due grandi sfide tra Rai1 e Canale 5. Da un lato, l’interesse si è concentrato su “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”, dall’altro su “Io sono Farah”. I due programmi hanno attirato l’attenzione del pubblico, mentre su altri canali andavano in onda “Affari tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel mostreranno quale delle due reti ha vinto la serata.

Ascolti tv di martedì 3 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro " contro " Io sono Farah ". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 3 febbraio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro vs Io sono Farah. Auditel del 3 febbraio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: "L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro " contro "Io sono Farah". La miniserie "L'Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro" racconterà la squadra di carabinieri che arrestò il boss di Castelvetrano. L'attore Lino Guanciale interpreterà il colonnello del Ros Lucio Gambera: questo personaggio nella realtà è il colonnello

