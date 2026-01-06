Ascolti tv lunedì 5 gennaio 2026 | Ogni promessa è debito Io sono Farah Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ecco i dati degli ascolti tv di lunedì 5 gennaio 2026, con le principali trasmissioni in programma. La serata vede una sfida tra Rai 1 e Canale 5, con “Ogni promessa è debito” e “Io sono Farah” a confrontarsi. Insieme a questi, vengono trasmessi anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”, offrendo un quadro completo delle preferenze del pubblico in questa giornata.

Ascolti tv di lunedì 5 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Ogni promessa è debito ” contro il “ Io sono Farah “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 5 gennaio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Ogni promessa è debito vs Io sono Farah – Auditel ieri sera, 5 gennaio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Ogni promessa è debito” contro “Io sono Farah”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

