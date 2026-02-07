Ascensore e nuove sedute via libera alla seconda fase dei lavori in Arena

La seconda fase dei lavori all’Arena di Verona è partita. Sono stati installati un nuovo ascensore e nuove sedute, segnando un passo avanti nel progetto di rendere il sito più accessibile e funzionale. I lavori procedono senza intoppi, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di visitatori e artisti, rispettando i tempi previsti.

Nuovo passo nel percorso che trasformerà l'Arena in un monumento più accessibile e adeguato alle sfide future. La giunta comunale di Verona ha dato parere favorevole preliminare sugli indirizzi generali e sui criteri di intervento relativi alla cosiddetta seconda fase dell'eredità olimpica.

