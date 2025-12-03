Flaica Cub Napoli | proclamato lo stato di agitazione al ‘Sole365’ e ‘La Speseria’
Tempo di lettura: 2 minuti La Flaica – Confederazione Unitaria di Base comunica che, a seguito delle numerose richieste avanzate dalla nostra RSA e dalla nostra organizzazione sindacale, rimaste senza alcuna risposta da parte della direzione GDM Srl, è stato proclamato lo stato di agitazione permanente del personale impiegato nei punti vendita di “Sole365” di Volla e Torre Annunziata e “La Speseria” di Castellammare di Stabia, tutti ubicati in provincia di Napoli. Nonostante i ripetuti tentativi di aprire un confronto serio, l’azienda ha mantenuto un atteggiamento di totale chiusura e mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici rappresentati dalla nostra O. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
