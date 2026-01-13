Caltagirone rapina in un tabacchino | 4 giovani arrestati dopo una fuga rocambolesca

Nella notte dell’Epifania, a Caltagirone, quattro giovani catanesi sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo aver messo a segno una rapina in un tabacchino all’interno di una stazione di servizio. L’intervento ha seguito una fuga rocambolesca, conclusasi con l’arresto dei responsabili, tre ventenni e un ventisettenne. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e garantire la sicurezza pubblica.

