I bambini che fanno rumore e l' oratorio condannato | Lagalla propone una colletta per sostenere il risarcimento

Lagalla ha annunciato una raccolta fondi per contribuire al risarcimento relativo alla vicenda giudiziaria che coinvolge l’oratorio di Santa Teresa e i residenti di via Filippo Parlatore. La decisione nasce dal rispetto per la sentenza del Tribunale di Palermo, che ha condannato l’ente parrocchiale. L’iniziativa mira a favorire una soluzione condivisa, nel rispetto delle parti coinvolte e del contesto comunitario.

