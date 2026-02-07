L’influencer Benedetta Colombo porta in scena stasera a Cadelbosco Sopra uno spettacolo dedicato all’arte contemporanea. Con

Un milione di dollari per un water d’oro, 120 mila per venire in possesso di . una banana attaccata al muro: follia o genio? L’arte contemporanea è davvero solo un grande bluff per ricchi eccentrici? O dietro a titoli sensazionalistici e cifre astronomiche si nasconde qualcosa di più complesso? L’influencer Benedetta Colombo, nota su Instagram come Benedetta Artefacile, stasera alle 21 è attesa al teatro di Cadelbosco Sopra con " Questa non è una banana ", uno spettacolo che smonta i miti e i luoghi comuni sul mercato dell’arte, svelando il dietro le quinte di un sistema che mescola creatività, provocazione e strategie commerciali raffinate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arte tra genio e follia: la racconta l’influencer

Approfondimenti su Arte Contemporanea

Oltre i supereroi, Sam Raimi torna con Send Help, un thriller di sopravvivenza che segna il suo ritorno a atmosfere più cupe e intense.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Arte Contemporanea

Argomenti discussi: I tesori di Pompei e il genio di Palladio ospiti d’eccezione a Pechino; Van Dyck l’europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. La mostra al Palazzo Ducale di Genova; In arrivo a Roma la grande mostra sul maestro Hokusai; Excelsis: arte, fede e pensiero del Sud Italia in dono a Papa Leone.

Brera, 250 anni di genio e visione: l’Accademia che ha plasmato l’arte italiana tra Illuminismo e futuro(TurismoItaliaNews) Fin dalle origini, l’Accademia si distingue come un ateneo pubblico nel cuore di Milano, capace di coniugare formazione, ricerca e produzione culturale in un modello unico nel pano ... turismoitalianews.it

Carlo Cecchi, una vita in scena tra genio e sregolatezzaIn genere si vanno a sciacquare i propri panni in Arno. Carlo Cecchi, al contrario, venne a bagnarli nel Golfo. Quello di Napoli. Fiorentino (Lastra a Signa), classe 1939, l’attore, ... ilmattino.it

#MilanoCortinaOlympic2026 Bellissima apertura dei giochi olimpici invernali C'è tutto il genio italiano! arte e poesia, moda, musica, ballo, fantasia..C'è "volare" del grande Modugno e l'inno di Mameli fantasticamente interpretato dalla Pausini e c'è l'infinito di L x.com

È online sul blog LABA il nostro nuovo articolo sull’arte generativa: rivoluzione creativa o scorciatoia Un viaggio tra immagini, algoritmi e nuove domande su cosa significhi oggi essere autori. https://laba.biz/arte-generativa-tramonto-del-genio-umano/ facebook