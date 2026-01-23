Oltre i supereroi | Il ritorno di Sam Raimi tra sangue follia e genio

Oltre i supereroi, Sam Raimi torna con Send Help, un thriller di sopravvivenza che segna il suo ritorno a atmosfere più cupe e intense. In attesa dell’uscita prevista per il 29 gennaio 2026, è interessante ripercorrere la carriera di un regista capace di alternare generi e stili, mantenendo sempre un’impronta distintiva e una visione originale nel panorama cinematografico.

In attesa dell’uscita nelle sale di Send Help (prevista per il 29 gennaio 2026 ), il nuovo thriller di sopravvivenza che segna il ritorno di Sam Raimi a atmosfere più cupe e viscerali, è il momento perfetto per riscoprire la carriera di uno dei registi più visionari di Hollywood. Raimi è noto al grande pubblico per aver sdoganato il genere dei supereroi, ma il suo vero cuore pulsante batte altrove: tra l’orrore artigianale, il grottesco e una tensione psicologica magistrale. Ecco la classifica dei suoi migliori film, tenendo rigorosamente fuori i cinecomics (niente Spider-Man o Doctor Strange ). 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Oltre i supereroi: Il ritorno di Sam Raimi tra sangue, follia e genio Leggi anche: Send Help | Il trailer italiano dell’horror di Sam Raimi Leggi anche: ‘Send Help’: il trailer del nuovo film thriller di Sam Raimi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: La Scienza dei Supereroi: appuntamento speciale a Città della Scienza; Città della Scienza Napoli: La Scienza dei Supereroi tra esperimenti, Planetario e divertimento; Lo present di supereroi Dimenticato con 10 stagioni, i fan dicono che è un classico aggiunto a Netflix; DC Comics realizza un fumetto sui suoi supereroi in stile MAD Magazine. Noleggio e vendita costumi di carnevale di tutte le tipologie Oltre 3000 costumi disponibili da provare e scegliere per coppie e gruppi. Costumi di tutte le epoche storiche, serie TV, film, cartoon, villain, supereroi, principesse, fiabe, ecclesiastici, venez - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.