Montespertoli, 3 dicembre 2025 – Podere San Michelino sulle colline di Montespertoli è lui. E’ lui che si racconta senza vanità attraverso il personaggio social di “Michelino”. E’ lui che surfa con i suoi riccioli biondi sulle piattaforme di Zuckerberg per condividere – con semplicità e semplicemente – il suo percorso imprenditoriale fornendo consigli pratici e raccontando con professionalità e simpatia le giornate trascorse tra olivi e viti, degustazioni e trattori. Il Riconoscimento agli Oscar Green. C’è anche Edoardo Marmeggi, 28 anni, di Montespertoli, tra i vincitori degli “Oscar Green” premiati da Coldiretti Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Michelino“ l’agricoltore influencer. Tra olivi e viti si racconta sui social