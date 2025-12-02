Viaggio nell’arte di Gino Meloni Oltre 50 tele allo Spazio Heart
Il rapporto fra artista e collezionista. Un punto di vista preciso che guida la nuova mostra allo Spazio Heart di Vimercate dedicata a Gino Meloni, il pittore amato da Enrico Hintermann, padre dell’Inter, che via via sostituì i capolavori appesi nel suo ufficio con le visioni del lissonese. L’iniziativa è un altro tassello del percorso poetico che l’associazione culturale da tempo intreccia attorno ai grandi protagonisti dell’ arte briantea e ai loro silenziosi custodi: i mecenati, gli amici capaci di riconoscere il fuoco nascosto in una tela. E l’industriale milanese era uno di questi. L’incontro fra i due risale al 1947, alla galleria Il Camino di Gino Ghiringhelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
