Il tradizionale presepe luminoso di Manarola, maestosa rappresentazione della Natività, ideata da Mario Andreoli, illuminerà con le sue oltre 250 figure i terrazzamenti che incorniciano il borgo fino al 18 gennaio. In occasione della 64ª edizione della cerimonia di accensione, è stata scoperta, su iniziativa del gruppo di volontari che custodisce la tradizione dell’opera ideata dall’ex ferroviere scomparso nel 2023, una targa in memoria di Mario Andreoli e di suo padre Giuseppe, collocata proprio sulla collina delle Tre Croci. Alla cerimonia di accensione della grande Natimità luminosa, oltre alla sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e al presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Lorenzo Viviani, hanno preso parte il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alle Infrastrutture e alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Natività sulla collina: "Un’opera d’arte unica. Ne avremo sempre cura"