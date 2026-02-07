Arriva la sacra mammella di Sant?Agata | l?evento storico e l?eterna disputa
Questa sera alle 18, a Gallipoli, torna per qualche ora l’Insigne Reliquia della Mammella di Sant’Agata. La sacra reliquia, oggetto di una lunga disputa, viene esposta di nuovo ai fedeli in un evento che richiama molti devoti. La città si prepara ad accogliere l’arrivo di questa importante testimonianza religiosa, che da sempre suscita grande emozione tra i pendanti.
Torna questa sera alle 18 a Gallipoli, ma solo per qualche ora, l’Insigne Reliquia della Mammella di Sant’Agata. È uno degli eventi di punta dell’Anno Giubilare Agatino, che si celebra quest’anno proprio in onore di Sant’Agata in occasione dei 900 anni dal ritrovamento della reliquia della mammella sulla costa gallipolina e del terzo centenario della dedicazione della Cattedrale alla stessa Santa. L’evento, che si svolgerà nella Basilica concattedrale di Sant’Agata, prende il via alle 17 con lo scampanio solenne di tutte le chiese del centro storico, previsto proprio per l’accoglienza della reliquia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
