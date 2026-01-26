Viv’Agata – Immagini Suoni Parole all’Antica Galleria Bonfirraro l’omaggio poliedrico a Sant’Agata

Quando il sacro incontra l’arte e la devozione si fa linguaggio universale. Sant’Agata è rito, identità, visione: una presenza viva che continua a parlare alla città. Da questa consapevolezza nasce la rassegna di eventi “Viv’Agata – immagini, suoni, parole”, dal 30 gennaio al 14 febbraio, presso l’Antica Galleria Bonfirraro in Via Spadaro Grassi 17, che si trasformerà in un tempio della memoria e delle arti per celebrare Sant’Agata, una delle festività religiose più imponenti al mondo. Pensato come un percorso culturale che intreccia fotografia, musica, storia e letteratura, la rassegna mira a raccontare l'essenza di un culto millenario con lo sguardo rivolto al presente.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Antica Galleria Bonfirraro apre a Catania, inaugurazione domenica 14 dicembre

Immagini dal Sannio: Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo di Sant’Agata de’ GotiNel cuore del Sannio, la figura di Alfonso Maria de’ Liguori si intreccia con le tradizioni natalizie.

