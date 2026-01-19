La festa di Sant' Agata | alba a Palazzo Biscari

Sicilia Gaia presenta un evento speciale in occasione della festa di Sant'Agata, con un’alba a Palazzo Biscari il 4 febbraio. Un’opportunità per vivere un momento di riflessione e bellezza in un contesto esclusivo, all’inizio di questa ricorrenza religiosa. L’iniziativa offre un’esperienza unica e rispettosa delle tradizioni, nel rispetto delle norme e della storia di Palermo.

Sicilia Gaia propone un evento esclusivo in occasione della festa di Sant'Agata la mattina del 4 febbraio. Dopo la messa dell'aurora e l'uscita del fercolo dal Duomo, saremo ospiti del Principe Ruggero Moncada nello straordinario scenario di Palazzo Biscari, per ammirare la processione dalla.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Festa di Sant’Agata, al via domenica i matinée musicali a Palazzo degli Elefanti

Domenica 18 gennaio, alle ore 11, prende il via al Palazzo degli Elefanti il ciclo di matinée musicali organizzato dall’amministrazione Trantino in occasione della Festa di Sant’Agata 2026. L’evento offre un’occasione di musica e cultura, inserendosi nel calendario delle celebrazioni in modo semplice e rispettoso, per valorizzare il patrimonio locale e coinvolgere la comunità in modo sobrio e partecipato.

Festa di Sant'Agata, le indicazioni per partecipare alla processione per l'offerta della cera

Per la Festa di Sant’Agata nel 2026, la partecipazione alla processione per l’Offerta della Cera richiede l’accreditamento obbligatorio. È importante seguire le indicazioni ufficiali per garantire la partecipazione in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Si consiglia di consultare i canali ufficiali per tutte le modalità di iscrizione e le eventuali variazioni rispetto alle edizioni precedenti.

