Arriva ITabloid | la nuova voce digitale delle Giornaliste Italiane

È online ITabloid, il nuovo periodico digitale promosso dall'Associazione Giornaliste Italiane, pensato per chi cerca un'informazione che vada oltre le notizie lampo e superficiali. La testata privilegia analisi, contesto e storie raccontate con cura. "Con ITabloid vogliamo valorizzare la competenza e l'esperienza delle nostre associate", spiega Paola Ferazzoli, presidente dell'Associazione. "Questo progetto mette al centro professionalità e creatività, offrendo un racconto della realtà attento alle conseguenze sociali e alle sfumature dei fenomeni". Verso nuovi formati digitali. Secondo Mikaela Zanzi, direttore responsabile di ITabloid, il lancio è solo il primo passo: "Il nostro obiettivo è far crescere la testata sperimentando nuovi formati digitali, dai podcast agli approfondimenti multimediali, offrendo contenuti innovativi in grado di coinvolgere e far riflettere".

