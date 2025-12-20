Un uomo di 26 anni armato di coltello è stato ucciso dalla polizia nel centro di Ajaccio, nel sud della Corsica. Lo ha reso noto la procura. L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30 in Cours Napoléon, una delle principali vie della città. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, gli agenti erano intervenuti dopo alcune segnalazioni per la presenza di un uomo che minacciava passanti e commercianti brandendo un coltello. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ajaccio, il video dell’uomo armato di coltello ucciso dalla polizia in centro

