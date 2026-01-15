Colleferro armato di coltello tra la folla del mercato | bloccato dai Carabinieri

Durante il mercato settimanale di Colleferro del 13 gennaio, un uomo armato di coltello è stato fermato dalle forze dell'ordine tra la folla. I Carabinieri della compagnia locale hanno rafforzato i controlli per garantire la sicurezza dei visitatori e prevenire situazioni di rischio. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di tutela e vigilanza durante eventi pubblici di rilievo nel territorio.

Giro di vite sulla sicurezza a Colleferro. In occasione del mercato settimanale di martedì scorso, 13 gennaio, che richiama in città centinaia di visitatori dai comuni limitrofi, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno messo in campo un dispositivo straordinario di controllo del territorio. L'operazione, disposta dal Comando Provinciale di Roma per prevenire furti e reati predatori in un momento di grande afflusso, si è conclusa con due denunce, segnalazioni per droga e diverse patenti ritirate. L'episodio più allarmante si è verificato proprio nel cuore dell'area mercato.

