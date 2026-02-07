La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina ha acceso i riflettori non solo sugli atleti, ma anche sulla moda italiana. Tra i protagonisti, Giorgio Armani ha ricevuto un riconoscimento speciale, dimostrando che il suo stile fa parte ormai dell’immagine olimpica. La serata si è svolta con entusiasmo, in un’atmosfera di festa e di grande attesa per le gare che seguiranno.

Non solo sport, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha reso omaggio anche a Giorgio Armani e alla sua moda. Lo stilista italiano, scomparso a settembre dello scorso anno, è stato protagonista di diversi momenti all'interno delle tre ore e mezza che hanno dato il via ai Giochi Olimpici invernali. Nei primi minuti della cerimonia, sessanta modelle, vestite con completi pantalone monocromatici Giorgio Armani nei colori della bandiera nazionale, hanno sfilato precedendo la portabandiera Vittoria Ceretti, testimonial della nuova campagna Giorgio Armani primaveraestate 2026. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Giorgio Armani è stato tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026

Questa sera, allo Stadio San Siro, Giovanni Andrea Zanon salirà sul palco per aprire le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Questa sera si alza il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

