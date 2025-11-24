Castiglion Fiorentino celebra l’olio nuovo con Gioacchino Bonsignore

Arezzo, 24 novembre 2025 – . Un pomeriggio di festa al Chiostro di San Francesco. A Carlo Mercanti il premio del “ Miglior Olio Castiglionese 2025”. Un pomeriggio di grande partecipazione e festa dedicato all’olio extravergine d’oliva, una delle eccellenze del territorio castiglionese e della Valdichiana. L’evento “Accendiamo l’Olio” ha portato nel Chiostro di San Francesco decine e decine di visitatori, trasformando uno dei luoghi più suggestivi del centro storico in un punto d’incontro tra enogastronomia, cultura e benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

