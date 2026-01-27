Il weekend dello Vasari Arezzo Rugby è stato caratterizzato da entusiasmo e impegno, nonostante le condizioni di pioggia e fango. La vittoria dell’Under 14 di sabato testimonia la passione e la determinazione del team, che continua a raccogliere soddisfazioni anche nelle giornate più difficili. Un esempio di dedizione sportiva che rafforza il senso di comunità e crescita.

Pioggia e fango non fermano la passione: dopo la splendida vittoria di sabato dell’Under 14, anche la domenica regala grandi soddisfazioni. L’Under 16, insieme ai compagni di Mammut e Molon Labé, scende in campo con carattere e determinazione, conquistando una vittoria pesantissima su un terreno reso insidioso dalle piogge degli ultimi giorni. Una prova di forza e sacrificio: bravi ragazzi, avete lottato su ogni pallone! Ottima prestazione anche per l’Under 18 nell’interregionale, protagonista di una gara combattuta e intensa, chiusa con un pareggio che vale moltissimo per atteggiamento e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Un weekend da applausi per il Vasari Arezzo Rugby

Approfondimenti su Vasari Arezzo Rugby

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Tirreno rugby vs Vasari Arezzo rugby u18

Ultime notizie su Vasari Arezzo Rugby

Argomenti discussi: Pallavolo serie B2 f – Viadana, un’andata da applausi. Sgarbi: Superate tutte le attese; Top 11 italiani 21a giornata: Falcone e Pio Esposito ancora da applausi, si affacciano Vergara e Mazzitelli; Atletica 5 Cerchi: Francesco, Alice e Sara da applausi; Il feretro di Valentino lascia la chiesa tra gli applausi, le immagini.

Un weekend da incorniciare a Tarquinia: pioggia di medaglie e pass per gli italianiTARQUINIA -Un fine settimana ricco di soddisfazioni per gli squaletti e i grandi tritoni allenati dai coach Attilio Maria Boni e Mauro Ranzoni del Tarquinia swimming club e del circolo Canottieri ... civonline.it

Premio Internazionale Semplicemente Donna. . 13° Premio Internazionale SEMPLICEMENTE DONNA Ripercorriamo le visite delle premiate nelle scuole della Provincia. Istituto Comprensivo "Giorgio Vasari" Arezzo Relatori Federica Angeli e Grazia Biondi M - facebook.com facebook