Un weekend da applausi per il Vasari Arezzo Rugby
Il weekend dello Vasari Arezzo Rugby è stato caratterizzato da entusiasmo e impegno, nonostante le condizioni di pioggia e fango. La vittoria dell’Under 14 di sabato testimonia la passione e la determinazione del team, che continua a raccogliere soddisfazioni anche nelle giornate più difficili. Un esempio di dedizione sportiva che rafforza il senso di comunità e crescita.
Pioggia e fango non fermano la passione: dopo la splendida vittoria di sabato dell’Under 14, anche la domenica regala grandi soddisfazioni. L’Under 16, insieme ai compagni di Mammut e Molon Labé, scende in campo con carattere e determinazione, conquistando una vittoria pesantissima su un terreno reso insidioso dalle piogge degli ultimi giorni. Una prova di forza e sacrificio: bravi ragazzi, avete lottato su ogni pallone! Ottima prestazione anche per l’Under 18 nell’interregionale, protagonista di una gara combattuta e intensa, chiusa con un pareggio che vale moltissimo per atteggiamento e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Lortica.it
