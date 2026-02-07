Appuntamento al buio al Dialma Distillato di intuizioni sull’assurdo

Questa sera al Dialma è andato in scena un appuntamento al buio, un’occasione per scoprire un distillato di intuizioni sull’assurdo. Lo spettacolo ha preso forma da un mix di idee, incontri e tentativi, dimostrando come alcune storie teatrali nascano in modo improvviso, altre invece si costruiscano lentamente nel tempo.

Certe storie teatrali nascono da un lampo, altre da un lungo sedimentare di idee, incontri, tentativi. ‘Un appuntamento al buio’, che debutta in prima nazionale stasera, alle 21.15, al Dialma Ruggiero di Fossitermi, appartiene alla seconda categoria: è il frutto di un processo creativo durato anni, una lenta distillazione di intuizioni che ha trasformato due personaggi già esistenti in una nuova, sorprendente commedia dell’assurdo. La produzione è firmata da Si Viaggiare, con Sabrina Menini e Sandro Tore come ideatori e interpreti, l’assistenza alla regia di Donatella Raggi e gli interventi sul movimento di Greta Sabbatini, lo spettacolo prende vita dall’incontro, improbabile e accidentato, tra un uomo sconfitto dalla vita ma incline a riflessioni filosofiche fuori asse, e una suora eccentrica, sopra le righe, incapace di contenere una vitalità quasi esplosiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

