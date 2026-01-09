Al gelo e senza luce due giorni Si ferisce al buio a 98 anni Venti persone isolate | assurdo

A causa di una grave perturbazione, un’area di Firenze è rimasta isolata per due giorni, con neve, gelo e assenza di energia elettrica. Una donna di 98 anni si è ferita durante il buio, mentre circa venti persone si sono trovate senza assistenza. Questa situazione evidenzia le difficoltà di affrontare eventi meteorologici estremi e le sfide di garantire sicurezza e supporto in condizioni di isolamento prolungato.

Firenze, 9 gennaio 2026 – La neve. Quindi il buio, il gelo, le stufe a pellet senza corrente e senza fiato, l’acqua ghiacciata dai rubinetti, cellulari muti, infine la notte. La notte più lunga, tra il 6 e il 7 gennaio. Trentasei ore ’gotiche’, da psicodramma, nel versante ripolese di San Donato in Collina, il paese delle frittelle, appollaiato a quasi 400 metri di altezza. Qui una strada defilata, via Montisoni, è stata teatro di rabbia e paura. Rabbia per le telefonate infinite in cerca di soccorso, paura perché tra i protagonisti della vicenda c’è anche una coppia di anziani – 98 anni lui, 88 lei – rimasti tutto il tempo in balia degli eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al gelo e senza luce due giorni, Si ferisce al buio a 98 anni. “Venti persone isolate: assurdo” Leggi anche: “Israele vieta la messa di Natale a Betlemme al vicepresidente palestinese”. Pizzaballa: “Dopo due anni di buio abbiamo bisogno di luce” Leggi anche: A Kharkiv 100mila persone al buio, senza acqua e riscaldamento Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Blackout a Berlino, due giorni di buio e gelo. L’assessora: «Sono stati terroristi di estrema sinistra»; A Trieste la magia della neve. Ma nel condominio di San Giacomo è incubo gelo; Ucraina al gelo nel quarto inverno di guerra: attacchi russi sull’energia, milioni di persone senza luce e riscaldamento; Bambini dell'asilo al gelo a causa del guasto al riscaldamento: «Possibili disagi anche oggi». Al gelo e senza luce due giorni, Si ferisce al buio a 98 anni. “Venti persone isolate: assurdo” - Un ramo interrompe la corrente, il furgone con il generatore a bordo si intraversa nella neve. msn.com

Ucraina al gelo nel quarto inverno di guerra: attacchi russi sull’energia, milioni di persone senza luce e riscaldamento - Da Kiev a Dnipro, infrastrutture energetiche nel mirino: freddo estremo e blackout mentre cresce la tensione sul possibile intervento europeo ... tg.la7.it

Ucraina al gelo nel quarto inverno di guerra: attacchi russi sull’energia, milioni di persone senza luce e riscaldamento - facebook.com facebook

..e so' fojie... Dal gelo alla luce, tormento e estasi #Stato #zzzero #Befana #Magia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.