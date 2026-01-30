No all’incidente probatorio richiesto da Sempio avvocata Stasi | Assurdo parlare di prove al buio

L’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ha commentato il rifiuto di ascoltare come incidente probatorio i computer di Chiara Poggi e di Sempio. Secondo la legale, è assurdo parlare di prove al buio, soprattutto senza aver ancora chiarito bene cosa si voglia cercare. La richiesta del team di Sempio è stata respinta, lasciando ancora molte domande aperte sul caso.

