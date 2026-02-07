Montagna ridisegnata Si abbassa la soglia per i comuni montani | Ma ora una strategia

La regione ha deciso di ridisegnare i confini dei comuni montani nelle Marche. Ora più territori potranno beneficiare di agevolazioni e servizi dedicati. La soglia per essere considerati montani si abbassa, e il governo promette una strategia più chiara per valorizzare queste aree. La decisione punta a sostenere le comunità locali e a rilanciare l’economia di zone finora escluse.

La montagna marchigiana cambia perimetro e torna a includere territori che rischiavano di restare esclusi. La Conferenza Stato-Regioni ha infatti sancito la riduzione della soglia altimetrica per la classificazione dei Comuni montani: non più 600 metri, ma 350 metri sul livello del mare. La nuova definizione stabilisce che la ’montanità’ sia riconosciuta ai Comuni situati ad almeno 350 metri di altitudine, purché almeno il 5% della superficie comunale presenti una pendenza superiore al 20%. È inoltre prevista l’inclusione dei Comuni confinanti che abbiano una quota media superiore ai 300 metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montagna ridisegnata. Si abbassa la soglia per i comuni montani: "Ma ora una strategia" Approfondimenti su Montagna Ridisegnata Comuni montani solo sopra i 600 metri. Rivolta dei sindaci del comuni montani: “Ci tolgono risorse” "Comuni ricicloni": la differenziata in Campania raggiunge il 58%, ma 210 Comuni sono ancora "sotto soglia" In Campania, la raccolta differenziata raggiunge il 58,05%, con un aumento dell'1,47% rispetto all'anno precedente. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. DA MONTAGNA A MONTAGNA… AD ASPEN SFILA MONCLER! La sfilata Moncler Grenoble Autunno-inverno 2026 arriva ad Aspen, una delle località sciistiche più chic d’America. E il patron di @moncler Remo Ruffini porta la sua collezione tra la neve e mo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.