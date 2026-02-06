Comuni montani nuovi metodi di classificazione La soddisfazione della Lega | Riconosciuta l' identità dell' appennino marchigiano

I consiglieri regionali della Lega annunciano con soddisfazione il nuovo metodo di classificazione dei Comuni montani. Ora, i Comuni sopra i 350 metri di altitudine, con almeno il 5% del territorio in pendenza e una quota media superiore ai 300 metri, vengono riconosciuti ufficialmente come montani. La Lega sottolinea che questa decisione rappresenta un passo avanti nel valorizzare l’identità dell’Appennino marchigiano.

ANCONA – I consiglieri regionali della Lega esprimo così la propria soddisfazione relativamente al riconoscimento dei Comuni montani dai 350 metri di altitudine, ma con almeno il 5% del territorio con almeno il 20% di pendenza e i comuni a fianco con una quota media superiore ai 300 metri, avuta.

Dopo settimane di incertezza, il governo ha firmato l’accordo sulle classificazioni dei comuni montani.

Le tensioni esplodono nell’Unione Montana del Mugello in seguito alla proposta di classificazione dei comuni montani secondo la legge 1312025.

