Domani, Silvia Toffanin apre le porte del suo salotto a Carlo Conti e altri ospiti. La puntata di Verissimo promette momenti di musica, storie di coraggio e grandi esclusive televisive.

Torna l’appuntamento imperdibile con Verissimo: domenica 1 febbraio Silvia Toffanin è pronta ad accogliere nel suo salotto grandi ospiti, per un pomeriggio che spazierà tra grandi esclusive televisive, musica inedita e storie di straordinario coraggio. La puntata di domenica andrà in onda alle 15.30 su Canale5, con un nuovo orario dopo la scelta di Mediaset di ridurre di 30 minuti l’appuntamento settimanale con Amici di Maria De Filippi. Carlo Conti per la prima volta a Verissimo. L’attesa è tutta per lui, Carlo Conti. Il celebre conduttore, che si appresta a dirigere e condurre il prossimo Festival di Sanremo, farà il suo debutto assoluto negli studi di Verissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo dell’1 febbraio: Silvia Toffanin accoglie Carlo Conti

Approfondimenti su Verissimo 1 Febbraio

La prossima settimana a Verissimo ci sarà un ospite molto atteso: Carlo Conti.

Domenica pomeriggio, Silvia Toffanin torna in tv con una puntata speciale di Verissimo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Verissimo 1 Febbraio

Argomenti discussi: Verissimo: scopri ospiti e anticipazioni delle puntate del 31 gennaio e 1 febbraio; Verissimo, gli ospiti di sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio: tutte le anticipazioni; Verissimo, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni; Verissimo, ospiti e anticipazioni del 31 gennaio e 1 febbraio.

Verissimo, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioniVerissimo torna oggi, domenica 1 febbraio, alle 16.00 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto. adnkronos.com

Verissimo: anticipazioni e ospiti di sabato31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026Verissimo torna nel weekend con protagonisti della musica, TV, sport e storie di coraggio, tra interviste e testimonianze toccanti. serial.everyeye.it

VERISSIMO - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA SABATO 31 GENNAIO 2026 SU CANALE 5 - facebook.com facebook

Verissimo, le anticipazioni di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin • Sabato e domenica Verissimo accoglie ospiti tra fiction, musica, sport, spettacolo e storie emozionanti, con un super ospite protagonista domen… x.com