Anpi | ricordare le foibe in modo sobrio

L’Anpi organizza una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe, ma il modo in cui si svolge suscita polemiche. Molti criticano l’evento, accusando l’associazione di usare toni troppo di parte e di alimentare una narrazione che tende a negare le violenze subite dagli italiani. La questione divide l’opinione pubblica, mentre le vittime restano al centro di discussioni acceso.

di Francesco Storace – Avvisate l’Anpi che la guerra è finita. E dite a questi reduci carichi di odio che il dovere del rispetto ce l’hanno anche loro. Perché è davvero insolente la nota della segreteria dell’associazione dei partigiani riferita al prossimo 10 febbraio. Tanto per distinguersi, l’Anpi mette benzina sul fuoco per macchiare il Giorno del Ricordo, che una legge dello Stato celebra in maniera solenne, come si deve a troppi italiani assassinati proprio perché italiani. La nota dell’Anpi è disgustosa, perché si vede lontano un miglio il bisogno di polemica a tutti i costi. Scrivono i guerrieri di 80 anni dopo: «Che il Giorno del Ricordo diventi davvero e finalmente un momento di memoria di tutte le vittime civili, italiane e slave, e di denuncia delle gravissime responsabilità del regime fascista, le cui colpe sono state sminuite o semplicemente rimosse». 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

L’Anpi ha suscitato polemiche con un appello alla sobrietà, definito da molti un’offesa alla memoria delle vittime delle foibe.

