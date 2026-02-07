Annuncio Juventus | ufficiale Yildiz rinnova il contratto

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Kenan Yildiz, che resterà in bianconero almeno fino al giugno del 2030. L’attaccante turco si è presentato in conferenza stampa insieme a Comolli, confermando l’accordo raggiunto tra le parti.

Kenan Yildiz ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Juventus fino al giugno del 2030 con l'attaccante turco che si è presentato in conferenza stampa al fianco di Comolli per annunciare l'accordo raggiunto con i bianconeri. Colpo importante per la Juventus che ha rinnovato il contratto fino al giugno del 2030 a Kenan Yildiz. Un affare che va a blindare quello che è il calciatore con la valutazione più alta della squadra. "Sono molto felice di rinnovare il contratto con la Juventus – ha detto Yildiz – e sono convinto che faremo delle grandi cose in futuro".

La Juventus ufficializza il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030.

Bruno Martinez, difensore classe 2006, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Juventus.

