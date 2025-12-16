Bruno Martinez, difensore classe 2006, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Juventus. Dopo l’esordio in Next Gen, il giovane talento continuerà a vestire la maglia bianconera, consolidando il suo percorso di crescita nel club. Di seguito i dettagli del nuovo accordo firmato dal giocatore con la Juventus.

Bruno Martinez Juventus, ora è ufficiale: il difensore che ha esordito in Next Gen rinnova coi bianconeri! I dettagli del nuovo contratto

Bruno Martinez Juve, il difensore classe 2006 firma il prolungamento dopo l’esordio in Next Gen: ecco la nota del club bianconero. La strategia della Juventus di puntare forte sul settore giovanile e sul progetto Next Gen continua a dare i suoi frutti, consolidando il legame con i prospetti più interessanti del vivaio. L’ultima mossa ufficiale della dirigenza guarda proprio in questa direzione: il club ha blindato Bruno Martinez, difensore centrale spagnolo che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nelle gerarchie bianconere. Per il classe 2006 si tratta del coronamento di un periodo magico. Juventusnews24.com

Bruno Martinez rinnova con la Juventus fino al 2027 - "A un mese di distanza dal suo esordio con la Next Gen, Bruno Martinez si toglie un’altra grande soddisfazione nel suo percorso di crescita in bianconero, rinnovando il suo contratto con ... tuttojuve.com