Questa mattina, all’università, si parla di Angelini, un ex studente diventato direttore di Bankitalia. L’ateneo si dice orgoglioso di averlo tra i propri Alumni e sottolinea come il suo percorso possa motivare gli studenti. Lo aspettiamo per un intervento che, ci si augura, sarà di ispirazione per tutti.

"Per il nostro Ateneo è motivo di orgoglio poter annoverare tra i propri Alumni una figura di così alto profilo istituzionale, il cui percorso professionale rappresenta un esempio per l’intera nostra comunità e in particolare per le studentesse e gli studenti. Nel formularle i migliori auguri di buon lavoro per le sfide che l’attendono, confido di poterla accogliere quanto prima a Siena in occasione di una delle nostre prossime iniziative accademiche", così il rettore dell’ Università di Siena, Roberto Di Pietra, ha detto nel corso di un colloquio telefonico al dottor Paolo Angelini, appena nominato nuovo direttore generale della Banca d’Italia dal Consiglio Superiore dell’Istituto di Via Nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Angelini, un Alumno direttore di Bankitalia. Lo aspettiamo"

Approfondimenti su Bankitalia Alumno

Questa mattina Bankitalia ha annunciato che Paolo Angelini sarà il nuovo direttore generale.

Luigi Federico Signorini lascia il suo ruolo di direttore generale di Bankitalia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bankitalia Alumno

Argomenti discussi: Angelini, un Alumno direttore di Bankitalia. Lo aspettiamo.

Paolo Angelini nuovo Direttore Generale della Banca d'Italia: le congratulazioni del rettore di UniSi, Paolo AngeliniÈ senese e alumno dell’Università di Siena il dottor Paolo Angelini, che è stato appena nominato nuovo Direttore Generale della Banca d’Italia dal ... gonews.it

PAOLO ANGELINI NUOVO DG DELLA BANCA D'ITALIA, LE CONGRATULAZIONI DEL RETTORE DI PIETRAIl Consiglio Superiore della Banca d’Italia ha nominato Paolo Angelini nuovo Direttore Generale dell’istituto centrale, con decorrenza dal prossimo aprile, in seguito alla decisione di Luigi Federico ... oksiena.it

È senese e alumno #UNISI, Paolo Angelini appena nominato Direttore Generale della @bancaditalia d’Italia. Il Rettore Roberto Di Pietra: “Un grande orgoglio per il nostro Ateneo e un esempio per studenti e studentesse”. shorturl.at/eCo2G x.com

È senese e alumno dell’Università di Siena il dottor Paolo Angelini, che è stato appena nominato nuovo Direttore Generale della Banca d’Italia dal Consiglio Superiore dell’Istituto di Via Nazionale https://www.canale3.tv/il-rettore-roberto-di-pietra-si-congratula facebook