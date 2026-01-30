**Bankitalia | Signorini lascia incarico da aprile Paolo Angelini nuovo direttore generale**

Luigi Federico Signorini lascia il suo ruolo di direttore generale di Bankitalia. La decisione è stata comunicata dal governatore e dal Consiglio superiore, che hanno accettato le sue dimissioni con effetto dal 31 marzo. Al suo posto, il Consiglio ha nominato Paolo Angelini, attuale vicedirettore generale, come nuovo direttore generale. La scelta è stata presa in una riunione straordinaria, in cui si è deciso anche di confermare Gian Luca Trequattrini come altro membro di rilievo.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Il governatore e il Consiglio superiore della Banca d'Italia "hanno preso atto del desiderio del direttore generale, Luigi Federico Signorini, di lasciare anticipatamente l'incarico, per motivi personali, dal 31 marzo prossimo" e "nella stessa riunione, in seduta straordinaria, su proposta del governatore, il Consiglio superiore ha deliberato di nominare direttore generale Paolo Angelini, attuale vicedirettore generale e vicedirettore generale Gian Luca Trequattrini, attuale Funzionario generale e segretario del direttorio". Lo annuncia una nota dell'istituto di via Nazionale.

