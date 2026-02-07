Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo esplode la protesta sui social | Omofobo e sessista

Nelle ore che precedono il Festival di Sanremo, Andrea Pucci, che dovrebbe essere co-conduttore, si scaglia contro le accuse di omofobia e sessismo sui social. La sua reazione arriva dopo aver ricevuto commenti negativi, e ora l’attenzione si sposta sulla tensione tra pubblico e organizzatori. La polemica si aggiunge alle consuete discussioni che accompagnano ogni edizione del festival.

Che cosa sarebbe il Festival di Sanremo senza le polemiche? Difficile a dirsi. E anche quest’anno, come da tradizione, le discussioni cominciano ben prima che gli artisti raggiungano l’Ariston. L’ultima, in ordine di tempo, è quella che ha travolto il comico Andrea Pucci, scelto da Carlo Conti per affiancarlo in una serata del Festival nelle vesti di co-conduttore. «Bene, bene, bene! Lillo mercoledì 25 e Andrea Pucci giovedì 26! E non finisce qui.La prossima settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo 2026!», annuncia il direttore artistico di Sanremo con un video sui social, senza immaginare (o forse sì?) la bufera che sarebbe montata di lì a poco.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Sanremo Polemiche

Andrea Pucci, scelto come co-conduttore del Festival di Sanremo, si trova al centro di polemiche sui social.

Questa mattina Andrea Pucci ha annunciato sui social che condurrà la Festival di Sanremo 2026, in programma il 26 febbraio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sanremo Polemiche

Argomenti discussi: Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo, i social in rivolta: Fascista, razzista e omofobo; Lillo e Andrea Pucci co-conduttori del Festival di Sanremo 2026: l’annuncio (con gag) di Carlo Conti; Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci co-conduttori al Festival; Sanremo 2026, anche Lillo e Andrea Pucci co-conduttori: ecco in quali serate.

Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo 2026, la sua risposta alle polemiche: Molti sopravvivono senza cervelloAndrea Pucci sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio di Carlo Conti ha scatenato la polemica sui social e in politica, tanto che il comico ha scelto di ... fanpage.it

Andrea Pucci co-conduttore del Festival di Sanremo, sui social esplode la rivolta: Fascista, razzista e omofoboIl web non ha gradito la decisione di Carlo Conti di affidare la co-conduzione di una delle serata del Festival al comico In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Carlo Conti ha ufficializzat ... tpi.it

Andrea Pucci co-conduttore si Sanremo, una notizia che ha scatenato la polemica sui social e in politica. Così il comico ha deciso di rispondere a modo suo: https://fanpa.ge/FA9M8 facebook

Andrea Pucci nudo su IG: "Sanremo... Sto arrivando!". Criticata la presenza al Festival del comico, "fascista, omofobo, sessista". Selvaggia Lucarelli: "E' quello che fa body shaming su Elly Schlein" #ANSA x.com