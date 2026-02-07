Andrea Fuorto l’intervista all’attore | Ho imparato ad accettare la sconfitta e mi piace raccontarla

Andrea Fuorto si apre in un’intervista, parlando senza filtri della sua carriera e delle sue esperienze. L’attore spiega come abbia imparato a convivere con le sconfitte e a raccontarle, senza paura. Dice che l’ambizione e la fragilità maschile sono aspetti che ha affrontato di persona, e che spesso l’ossessione per il successo vale più del talento, purché non ti distrugga. Una chiacchierata sincera che mette in luce il suo modo di vedere il lavoro e la vita.

