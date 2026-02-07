Andrea Fuorto l’intervista all’attore | Ho imparato ad accettare la sconfitta e mi piace raccontarla
Andrea Fuorto si apre in un’intervista, parlando senza filtri della sua carriera e delle sue esperienze. L’attore spiega come abbia imparato a convivere con le sconfitte e a raccontarle, senza paura. Dice che l’ambizione e la fragilità maschile sono aspetti che ha affrontato di persona, e che spesso l’ossessione per il successo vale più del talento, purché non ti distrugga. Una chiacchierata sincera che mette in luce il suo modo di vedere il lavoro e la vita.
Andrea Fuorto parla come recita: senza protezioni. Non costruisce frasi per piacere, non cerca l’effetto. Si ferma, pensa, torna indietro. E in quel modo esitante, mai frettoloso, c’è già molto di ciò che è: un attore che non separa il lavoro dalla vita, e che non ha paura di restare dentro le domande, anche quando fanno male. Nel corso di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, emerge un uomo che ha imparato presto a confrontarsi con l’idea di fallimento, di attesa, di sconfitta. Non come concetti teorici, ma come esperienze quotidiane. Cresciuto in una provincia che guarda il mondo da dietro le montagne, Andrea Fuorto, al cinema dal 12 marzo con il film Il bene comune di Rocco Papaleo, ha dovuto prima di tutto attraversare una distanza interiore: quella tra ciò che si è e ciò che ci si sente autorizzati a diventare. 🔗 Leggi su Virgilio.it
