Gabriele Greggio al Monte-Carlo Film Festival 2025 | Da mio padre ho imparato la professionalità Con la scuola di teatro aiutiamo bambini e adulti ad aere fiducia in se stessi – Intervista

Alla serata di premiazione della 22a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, ideato e presieduto da Ezio Greggio, e che si è tenuto nei giorni scorsi a Monte-Carlo, incontriamo Gabriele Greggio, figlio del noto conduttore tv. Gabriele da qualche anno ha aperto la Monte-Carlo Acting Academy, un’accademia teatrale aperta a tutti, che ha come obiettivo primario aiutare bambini e adulti ad avere fiducia il se stessi. Noi di SuperGuidaTv lo abbiamo intervistato: ecco cosa ci ha raccontato della sua scuola di teatro e di suo padre Ezio Greggio. Intervista a Gabriele Greggio al Monte Carlo Film Festival. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Gabriele Greggio al Monte-Carlo Film Festival 2025: “Da mio padre ho imparato la professionalità. Con la scuola di teatro aiutiamo bambini e adulti ad aere fiducia in se stessi” – Intervista

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bravo Gabriele che riscrive un nuovo record di vincita ma in tutta franchezza La Ruota della Fortuna finisce davvero troppo tardi, stasera alle 21.54 lasciando spazio alla prima serata tra pubblicità e promo praticamente alle 22! Ma stiamo scherzando?! L'ha fat - facebook.com Vai su Facebook

Si è sposato Gabriele, figlio di Ezio Greggio: “Buona vita Carla e Gabri” - Ezio Greggio ha pubblicato sui social la fotografia che mostra il matrimonio a Montecarlo di suo figlio Gabriele e di Carla Ballerio: "Buona vita Carla e Gabri! Come scrive fanpage.it

Gabriele, il figlio di Ezio Greggio si è sposato/ L’attore alle nozze con la nuova compagna Nataly Ospina - Ezio Greggio ha celebrato sui social il matrimonio di suo figlio Gabriele: al fianco del conduttore anche la nuova compagna Nataly Ospina. Riporta ilsussidiario.net

Ezio Greggio, il figlio Gabriele sposa Carla a Capri: «Benvenuta in famiglia». Gli abiti della sposa e il primo selfie di papà con la nuova fidanzata - Il fatidico "Sì", Gabriele Greggio e Carla Ballerio se lo erano detti già a dicembre durante il rito civile a Monte Carlo, città che ha visto il loro amore nascere e crescere giorno dopo giorno. Da leggo.it