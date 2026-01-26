Bolzano coltelli con lame da 8 cm stampati in 3D e portati a scuola | denunciato studente per detenzione di oggetti atti a offendere

A Bolzano, uno studente è stato denunciato per aver portato a scuola coltelli con lame di circa 8 cm realizzati tramite stampa 3D. Gli oggetti e la stampante sono stati sequestrati e consegnati all’Autorità giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni, che approfondirà la vicenda. La notizia evidenzia l’attenzione delle autorità sulla sicurezza scolastica e sull’uso di tecnologie per la realizzazione di oggetti potenzialmente pericolosi.

