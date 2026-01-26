Bolzano coltelli con lame da 8 cm stampati in 3D e portati a scuola | denunciato studente per detenzione di oggetti atti a offendere
A Bolzano, uno studente è stato denunciato per aver portato a scuola coltelli con lame di circa 8 cm realizzati tramite stampa 3D. Gli oggetti e la stampante sono stati sequestrati e consegnati all’Autorità giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni, che approfondirà la vicenda. La notizia evidenzia l’attenzione delle autorità sulla sicurezza scolastica e sull’uso di tecnologie per la realizzazione di oggetti potenzialmente pericolosi.
I coltelli e la stampante sono stati sequestrati e sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano, che seguirà ora gli sviluppi del procedimento Un coltello a scatto in materiale plastico, con una lama lunga circa otto centimetri, è st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su bolzano coltelli
Minore denunciato per coltelli stampati in 3D portati a scuola. Sequestrata stampante e armi in polimero, interviene il Tribunale per i Minorenni di Bolzano
Un minorenne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello stampato in 3D durante l’orario scolastico.
A scuola col coltello nello zaino, l’arma fabbricata con una stampante 3D: studente denunciato a Bolzano
Recentemente, a Bolzano, uno studente di una scuola media di Terlano è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello di 8 centimetri, realizzato con una stampante 3D, nascosto nello zaino.
Ultime notizie su bolzano coltelli
Argomenti discussi: La Rassegna Stampa – (mercoledì 21 gennaio 2026).
Studente delle medie va in classe con un coltello fabbricato da un compagno con la stampante 3D. L'amico a casa aveva numerose lame prodotte da luiBOLZANO - Lo studente di una scuola media è entrato in classe con un coltello fabbricato da un compagno con la stampante 3D. Il ragazzino ... msn.com
Bolzano, fabbrica coltelli con una stampante 3D e li distribusce ad altri studenti: minore denunciatoMentre il governo lavora a un pacchetto di misure da applicare nelle scuole sul tema della sicurezza - puntando a introdurre metal detector che blocchino eventuali armi all'ingresso dopo che un 18enne ... tag24.it
Coltelli a scuola: studente di Bolzano li realizza con la stampante 3D e li porta in classe. https://tg.la7.it/cronaca/bolzano-coltelli-stampante-3d-a-scuola-denunciato-minore-26-01-2026-251562 - facebook.com facebook
CARABINIERI * BOLZANO: «STUDENTE COSTRUISCE COLTELLI CON STAMPANTE 3D, SEQUESTRATI GLI OGGETTI PERICOLOSI NEL CORSO DI UNA PERQUISIZIONE» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.