Porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere | denunciato

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato un 32enne irpino per porto di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato un quarantenne residente in questa provincia per possesso di sostanza stupefacente. In particolare, i poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri, durante il controllo ad un’autovettura sospetta con a bordo due individui di cui uno con precedenti di polizia, hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno del veicolo, un coltello a serramanico ed una bustina in cellophane contenente una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere: denunciato

