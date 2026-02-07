Ancora un clochard morto a Brescia | indagini in corso sulle cause

A Brescia si torna a parlare di senzatetto trovati senza vita. Un altro uomo senza fissa dimora è stato trovato morto nella stessa giornata in cui un suo collega era stato già scoperto senza vita. Le forze dell’ordine stanno facendo accertamenti per capire cosa sia successo.

Un altro clochard è morto in Lombardia e precisamente a Brescia dove, nella stessa giornata, era stato trovato deceduto un altro senzatetto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Brescia Clochard

Un uomo di circa sessant’anni è stato trovato senza vita in via Cassala, a Milano.

Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Monteforte Irpino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Brescia Clochard

Argomenti discussi: Milano, ancora un clochard morto in città: è il secondo in 48 ore; Clochard morto per il freddo a Milano: è il secondo in 48 ore; Milano, morto un clochard: è il sesto in un mese, il bilancio nero nella città delle Olimpiadi. Adesso è vera emergenza; Milano, un clochard morto ogni sei giorni: il fallimento morale di una città che si dice civile.

Ancora un clochard morto a Brescia: indagini in corso sulle causeUn altro clochard è morto in Lombardia e precisamente a Brescia dove, nella stessa giornata, era stato trovato deceduto un altro senzatetto ... fanpage.it

Clochard morto per il freddo: è il secondo in meno di 48 ore a MilanoL’uomo è stato trovato in via dell'Aprica, in zona Lancetti. Da gennaio sono sei i senza dimora deceduti. La maggior parte di loro non ha ancora un nome ... ilgiorno.it

È stato trovato senza vita all’alba, su una panchina di un parco, in una notte segnata dal freddo intenso. Un clochard è morto a Brescia, dove viveva da tempo. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona, che lo vedevano spesso dormire lì. Secondo i r facebook

Un altro clochard morto in un parco, doppia tragedia in poche ore x.com