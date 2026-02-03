Un clochard è stato trovato morto a Milano è il quinto caso | indagini in corso per stabilire la causa

Da fanpage.it 3 feb 2026

Un uomo di circa sessant’anni è stato trovato senza vita in via Cassala, a Milano. È il quinto caso di morte tra i senzatetto in città negli ultimi mesi. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo. Al momento, non ci sono dettagli sulle cause del decesso.

