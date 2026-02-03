I profili social di Fabrizio Corona sono stati oscurati, e il suo avvocato non le manda a dire. Durante un'intervista, l'avvocato Chiesa ha detto che in Italia si vive come in Corea del Nord, accusando di censura il trattamento riservato al suo cliente. Corona si trova senza accesso ai social, mentre l’avvocato denuncia una situazione che definisce “ingiusta e fuori dal normale”.

Le parole dell’avvocato di Corona Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona, ha parlato in un video diffuso sui propri profili social, di quanto accaduto nelle ultime ore ai canali web del suo assistito. Ha confermato che la ragione per cui i profili sono stati sospesi è una supposta violazione del copyright e la pubblicazione di contenuti diffamatori. Fabrizio Corona Di conseguenza, Chiesa ha quindi confermato che l’iniziativa è stata presa dai proprietari delle piattaforme (Meta, Google) senza alcun intervento della magistratura: Non abbiamo ricevuto alcun tipo di comunicazione, penale o civile, da parte dei magistrati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Profili social di Fabrizio Corona e Falsissimo oscurati, avvocato Chiesa attacca: "Censura, siamo in Corea"

