Anche la Polizia di Rimini celebra la giornata mondiale del Safer Internet Day

La Polizia di Rimini si prepara a celebrare il Safer Internet Day il 10 febbraio. Per l’occasione, ha organizzato due eventi online, trasmessi in diretta streaming. Il primo inizia alle 10 del mattino. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sui rischi di internet e su come navigare in modo sicuro. La Polizia, con il supporto di Unieuro e del progetto

In occasione della giornata mondiale del Safer Internet Day del prossimo 10 Febbraio, la Polizia di Stato, con il sostegno di Unieuro nel progetto "cuori Connessi" ha organizzato due eventi multimediali in diretta streaming; il primo alle ore 10.00 indirizzato agli studenti dell'ultimo anno delle.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Safer Internet Day Safer Internet Day. Un giovane su 2 si è rivolto all’Ai per problemi sentimentali Oggi si parla molto di sicurezza online, soprattutto tra i più giovani. Safer Internet Day 2026: kit, guide e mappe per portare il benessere digitale in classe Per il Safer Internet Day 2026, l’Unione Europea lancia tre strumenti per le scuole. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Safer Internet Day Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; Pacchetto sicurezza, cos’è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia; Forze dell’ordine, ecco quanti sono gli agenti in servizio in Italia; Polizia di Stato e Fiera Milano insieme per la cybersicurezza. Bologna, i vigili urbani avranno il BolaWrap: «Un laccio meno pericoloso del taser e anche i bastoni distanziatori»Presentati i nuovi dispositivi in dotazione agli agenti della Polizia locale: la scelta di usare il laccio che blocca gambe o tronco agganciandosi agli abiti anche ad una distanza di otto metri ... corrieredibologna.corriere.it Sicurezza alimentare, la Polizia locale di Bolzano sequestra prodotti irregolari e sanziona l’esercenteControlli in un negozio del capoluogo hanno portato al sequestro e alla distruzione di alimenti privi di etichettatura. Riscontrate anche carenze igienico-sanitarie e irregolarità sui prezzi. Al comme ... altoadige.it Giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo e Safer Internet Day, temi complessi che non possono essere affrontati con iniziative sporadiche, ma necessitano una risposta complessiva che coinvolga le diverse figure che si confrontano con i ragazzi. I facebook Il #cyberbullismo tra gli adolescenti è un fenomeno in crescita che ci pone davanti la necessità di protezione e consapevolezza digitale. In vista del #SaferInternetDay2026 parliamo di questo e altri abusi digitali attraverso i dati. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.