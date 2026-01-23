Roma | radiologo filmava donne svestite durante esami diagnostici almeno 20 vittime

A Roma, un radiologo è stato accusato di aver filmato donne, spesso molto giovani, durante esami diagnostici, approfittando della sua posizione professionale. Le indagini hanno identificato almeno 20 vittime coinvolte in questo comportamento inappropriato. L’episodio solleva preoccupazioni sulla tutela della privacy e sulla condotta etica nel settore sanitario. La vicenda è attualmente al centro di un’indagine giudiziaria per accertare le responsabilità.

Abusando della sua professione, un radiologo romano ha ripreso giovanissime vittime durante gli esami diagnostici, convincendole a spogliarsi senza alcuna motivazione valida. In alcuni casi, è arrivato addirittura a palpeggiarle, giustificando tali comportamenti con la necessità di aiutarle ad assumere posizioni particolari, che secondo lui erano indispensabili per una migliore riuscita del test. Questa gravissima situazione è emersa nel corso di un’indagine condotta dalla polizia di Stato, che è stata coordinata dalla procura di Roma. A seguito di queste indagini, il professionista è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di esercizio dell’attività professionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

