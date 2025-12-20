“I sogni possono diventare realtà per un sindaco che non ha né padroni né padrini”. Con queste parole l’avvocato catanese Mario Brancato ha annunciato la sua candidatura a sindaco di San Giovanni La Punta per le elezioni di maggio. Dopo oltre vent’anni lontano dalla politica comunale, Brancato ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Amministrative 2026, a San Giovanni la Punta il primo candidato sindaco è Mario Brancato

Leggi anche: Dell'Utri (Nm): "Mario Brancato candidato sindaco di San Giovanni La Punta"

Leggi anche: Amministrative 2026 a Legnano, Federico Amadei primo candidato alla poltrona di sindaco: “Siamo una realtà nuova”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

San Giovanni La Punta, Mario Brancato verso la candidatura a sindaco; San Giovanni in Fiore, Marco Ambrogio verso la candidatura a sindaco · CosenzaChannel.it; La strategia del centro-destra per le amministrative 2026 è unire; Sesto San Giovanni, approvato il bilancio di previsione 2026: tutti i dettagli.

San Giovanni La Punta, Mario Brancato scende in campo - SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Mario Brancato ufficializzerà nel pomeriggio di oggi la propria candidatura alla carica di sindaco per le elezioni amministrative del maggio 2026. livesicilia.it

San Giovanni in Fiore, Marco Ambrogio verso la candidatura a sindaco - Intanto Rosaria Succurro sarà nominata commissaria cittadina di Forza Italia ... cosenzachannel.it

San Giovanni in Fiore, per il cambio di passo serve un contributo di contenuti e proposte - Riflessione a margine degli ultimi eventi politici, in vista della prossima tornata elettorale per la conquista del Municipio ... corrieredellacalabria.it