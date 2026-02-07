Noi Moderati annuncia il sostegno alla candidatura di Marco Ambrogio a sindaco di San Giovanni in Fi

Noi Moderati ha deciso di appoggiare Marco Ambrogio come candidato sindaco di San Giovanni in Fiore. La scelta arriva in vista delle elezioni del 2026 e rappresenta un passo importante per il movimento. La candidatura di Ambrogio si presenta come un'opzione concreta per la guida del paese.

Il movimento Noi Moderati ha ufficialmente annunciato il proprio sostegno alla candidatura di Marco Ambrogio per la carica di sindaco di San Giovanni in Fiore, in vista delle elezioni amministrative previste per il 2026. L’endorso, giunto nel pomeriggio del 7 febbraio 2026, segna una svolta significativa per il partito, che per la prima volta si presenta attivamente sulla scena politica locale di un importante centro calabrese, rafforzando la sua presenza nel Cosentino. La decisione di Noi Moderati non è solo un atto di sostegno a un singolo candidato, ma rappresenta un investimento strategico nel territorio e una chiara volontà di contribuire attivamente al futuro di San Giovanni in Fiore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su San Giovanni in Fiore 2026

Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati criticano duramente Domenico Furgiuele per aver organizzato una conferenza alla Camera dei deputati.

L'ex sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, torna a parlare, evidenziando i rischi rappresentati dai

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Giovanni in Fiore 2026

Argomenti discussi: Noi Moderati, Lea Concolino è la nuova coordinatrice comunale per Catanzaro; NOI MODERATI, A CISTERNA IL NUOVO COMMISSARIO È MAGGIACOMO; Noi Moderati, costituito il gruppo regionale per il Sì al referendum; Elezioni provinciali, accordo tra Lega e Noi Moderati nella lista Sannio Insieme.

Noi Moderati annuncia il sostegno alla candidatura di Marco Ambrogio a sindaco di San Giovanni in Fiore«Rappresenta l’unico candidato credibile per il centrodestra in questa tornata elettorale, capace di unire forze politiche e civiche» ... corrieredellacalabria.it

Crisi al Comune di Foggia, Noi Moderati: Inaccettabile gioco sulla pelle dei cittadiniLa gestione amministrativa della città di Foggia ha toccato il suo punto più basso. Lo ha scritto il partito Noi ... immediato.net

LA RIUNIONE | L’assessore Marco Ambrogio: «Abbiamo il dovere di proteggere l’economia locale dalla concorrenza sleale degli abusivi che provengono da fuori» facebook