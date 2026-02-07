America's Cup Napoli nel giorno della protesta a Bagnoli la notizia | assumiamo gente del quartiere a lavorare

Questa mattina a Bagnoli i manifestanti hanno protestato contro il progetto America’s Cup. Nel frattempo, arriva una notizia importante: un accordo tra le parti per assumere persone del quartiere. L’obiettivo è creare posti di lavoro per i residenti svantaggiati di Bagnoli, dando loro la possibilità di lavorare nel progetto e rilanciare l’occupazione locale.

Approfondimenti su America s Cup Napoli

Carabinieri e Arpac hanno fatto un blitz al cantiere di Bagnoli, dove si stanno preparando per l’America’s Cup.

Questa mattina a Bagnoli i manifestanti hanno nuovamente bloccato i camion con i materiali per i lavori dell'America’s Cup.

Ultime notizie su America s Cup Napoli

Ispezione di carabinieri forestali e ispettori Arpac sul cantiere di Bagnoli per l'America's Cup. Il report dei lavori che si stanno facendo e quali misure sono state chieste per l'inquinamento.

Gli organizzatori della 38ª America's Cup, in programma a Napoli nel luglio 2027, hanno prorogato al 31 marzo 2026 la scadenza per le iscrizioni.

