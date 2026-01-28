America's Cup a Bagnoli secondo giorno di proteste | bloccati di nuovi i camion dei lavori

Questa mattina a Bagnoli i manifestanti hanno nuovamente bloccato i camion con i materiali per i lavori dell'America’s Cup. È il secondo giorno di proteste, e anche questa volta i comitati hanno deciso di fermare i mezzi, creando disagi e rallentamenti. La situazione rimane tesa, senza segnali di un rapido riavvio dei lavori.

Anche questa mattina, 28 gennaio, come già successo lunedì, i comitati per Bagnoli hanno bloccato i camion per i lavori dell'America's Cup.

