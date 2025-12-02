Spaccio di droga a Pontedera | arrestato minorenne con quasi un chilo di hashish
Pontedera, 2 dicembre 2025 - Nella tarda mattinata dello scorso 26 novembre, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato un minorenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. L'intervento è stato eseguito intorno alle ore 13, quando i carabinieri durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso il giovane in possesso di 35 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso di rinvenire 9 panetti di hashish per un peso complessivo di 885,00 grammi. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. L’arrestato, su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, dottoressa Roberta Pieri, che coordina le indagini, è stato accompagnato nel carcere minorile di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
