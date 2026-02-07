almanacco del 07 02 2026

Oggi in Italia si celebra l’Epifania, la festa che ricorda la manifestazione di Gesù al mondo con l’arrivo dei Re Magi. Molti bambini aspettano ancora la Befana, la vecchia che porta dolci e carbone nelle calze, secondo la tradizione. La giornata si svolge tra auguri, ricordi storici e qualche ricordo personale. La notte tra il 5 e il 6 gennaio, si dice che la Befana si sia persa e sia arrivata portando regali ai bambini buoni. È una giornata che unisce tradizione e storia, con un occhio

almanacco del giorno martedì 6 gennaio buona giornata buona festa da parte di Francesco Italia si la chiesa ricorda l'epifania del Signore il termine deriva dal greco epiphaneia Che significa manifestazione si celebra infatti la manifestazione di Gesù al mondo attraverso l'adorazione dei Re Magi Gaspare Melchiorre Baldassarre che offrirono in dono Oro incenso e Mirra sono una pioggia di Giovanna D'Arco Adriano Celentano Paolo Conte Rowan Atkinson andiamo a fare gli auguri ai nostri viaggi buon compleanno a tante a Gianluca Mariagrazia Alberto e Roberta sentiamo anche Sabrina e Marzia Fabrizio e Anna E allora iniziamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta in questo è il gennaio 1076 viene Incoronato l'ultimo re degli anglosassoni prima della conquista Normanna dell'Inghilterra nel 1911 la nazionale di calcio dell'Italia indossa la prima volta la maglia azzurra in un'amichevole contro l'Ungheria prima di allora la divisa era bianca nel 1954 nasce la trasmissione televisiva più longeva della storia del re d'Italia dedicate risultati e commenti delle partite di calcio nel 1980 il Presidente della Regione Siciliana viene assassinato da Cosa Nostra Palermo era il fratello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stiamo parlando di Piersanti nel 1998 la sonda della NASA parte per mappare la superficie della luna e cercare depositi di ghiaccio ai poli noi ci salutiamo con il proverbio del giorno per l'epifania un passo di formica la giornata allunga la via India che dopo il solstizio d'inverno le giornate iniziano a diventare visibilmente più lunghe anche se di pochissimo in Italia proprio nella notte tra il 5 e 6 gennaio legata la figura della befana secondo la tradizione una vecchia su una scopa porta dolce bambini buoni Carboni e quelli cattivi è una figura che fonda antichi riti propiziatori per l'agricoltura e quindi va be' re magi leggenda vuole che la Befana si fosse persa circa Vi auguro loro una buona epifania una buona Befana raccontateci un po' che cosa avete trovato nella calza e una buonissima giornata in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

